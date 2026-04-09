Elisa Lécuyer raconte Aldemaro Romero « Velours, velours » — A kind of cabaret au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Figure majeure du dialogue entre musiques populaires et écriture savante, il a su mêler les rythmes traditionnels du Venezuela aux harmonies du jazz et aux couleurs de la musique classique, inventant un langage à la fois raffiné, libre et profondément ancré dans son époque.

À travers ses compositions, c’est tout un univers qui se déploie : entre élégance orchestrale et pulsation latino-américaine, entre virtuosité et douceur, sa musique invite à un voyage sensible, lumineux et résolument singulier.

La chanteuse franco-vénézuélienne Elisa Lécuyer s’épanouit comme conteuse de mélodies. Une fois par mois, au 38Riv, elle revet sa tenue d’universitaire pour se plonger dans l’œuvre d’un.e de ses artistes préféré.es. Entre le concert et la conférence, elle déroule histoires et chansons d’un même élan avide et inspiré. Elle utilise son énergie impétueuse et sa vulnérabilité éloquente pour exprimer sa musicalité, toujours au service des paroles des airs qu’elle interprète.

Elisa Lécuyer : voix

Laurent Lécuyer : piano

Velours, velours — A kind of cabaret

Chaque samedi après-midi, le 38Riv se transforme en un piano-bar à la Havane, en un club feutré de Harlem ou en une scène de Broadway oubliée. Il ne s’agit pas seulement d’un concert : c’est une plongée vivante et théâtrale dans l’âge d’or du jazz et de la comédie musicale.

Imaginez un hommage vibrant aux voix de Billie Holiday, Judy Garland, Ella Fitzgerald et Louis Armstrong. Une parenthèse hors du temps, entre les pages d’un roman de Fitzgerald et les coulisses d’un cabaret new-yorkais, où l’on chante, on raconte, on joue et on rit.

« Velours, velours », c’est l’élégance d’une époque révolue, la chaleur d’un moment partagé, et l’émotion d’une histoire racontée en musique.

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Hommage — Elisa Lécuyer célèbre cette fois la musique du prolifique compositeur, pianiste et chef d’orchestre vénézuélien Aldemaro Romero, père du mouvement musical “Onda Nueva” dérivé du joropo vénézuélien et la bossa nova brésilienne.

Le samedi 13 juin 2026

de 17h00 à 18h00

Le samedi 13 juin 2026

de 15h00 à 16h00

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-13T20:00:00+02:00

fin : 2026-06-13T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-13T15:00:00+02:00_2026-06-13T16:00:00+02:00;2026-06-13T17:00:00+02:00_2026-06-13T18:00:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/



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