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Elisa Lécuyer raconte Mercedes Sosa, Velours, velours — A kind of cabaret au 38Riv 38Riv Jazz Club Paris

Elisa Lécuyer raconte Mercedes Sosa, Velours, velours — A kind of cabaret au 38Riv 38Riv Jazz Club Paris

Elisa Lécuyer raconte Mercedes Sosa, Velours, velours — A kind of cabaret au 38Riv 38Riv Jazz Club Paris samedi 12 septembre 2026.

Lieu
38Riv Jazz Club
Adresse
38, rue de Rivoli
Ville
75004 Paris
Département
Paris
Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Tarif
<p>Tarif en ligne : 16€ à 19€<br>Tarif sur place : 19€ à 22€</p>

Mercedes Sosa, la géante de l’Amérique latine, la voix d’un continent, est rentrée dans la mythologie hispano-américaine. Son timbre puissant et profond, reconnaissable entre mille, nous raconte l’histoire d’un peuple, ses douleurs et ses joies à l’époque où le Cône Sud entier est traversé par une vague de dictatures autoritaires. Connue pour son militantisme, elle est le chant de la révolte, de l’espoir et de la beauté.

Line-up : Elisa Lécuyer : voix ; Iván Quintero : guitare

Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.

Chanson latino-américaine — Elisa Lécuyer rend hommage à la légendaire Mercedes Sosa, une voix puissante qui a su porter les espoirs et les luttes d’un continent en pleine tourmente.
Le samedi 12 septembre 2026
de 17h00 à 18h00
Le samedi 12 septembre 2026
de 15h00 à 16h00
payant

Tarif en ligne : 16€ à 19€
Tarif sur place : 19€ à 22€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-12T20:00:00+02:00
fin : 2026-09-12T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-12T15:00:00+02:00_2026-09-12T16:00:00+02:00;2026-09-12T17:00:00+02:00_2026-09-12T18:00:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli  75004 Paris
https://38riv.com/concerts/elisa-lecuyer-raconte-mercedes-sosa contact@38riv.com


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