Elisa Lécuyer raconte Mercedes Sosa, Velours, velours — A kind of cabaret au 38Riv 38Riv Jazz Club Paris

Mercedes Sosa, la géante de l’Amérique latine, la voix d’un continent, est rentrée dans la mythologie hispano-américaine. Son timbre puissant et profond, reconnaissable entre mille, nous raconte l’histoire d’un peuple, ses douleurs et ses joies à l’époque où le Cône Sud entier est traversé par une vague de dictatures autoritaires. Connue pour son militantisme, elle est le chant de la révolte, de l’espoir et de la beauté.

Line-up : Elisa Lécuyer : voix ; Iván Quintero : guitare

Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.

Chanson latino-américaine — Elisa Lécuyer rend hommage à la légendaire Mercedes Sosa, une voix puissante qui a su porter les espoirs et les luttes d’un continent en pleine tourmente.

Le samedi 12 septembre 2026

de 17h00 à 18h00

Le samedi 12 septembre 2026

de 15h00 à 16h00

payant

Tarif en ligne : 16€ à 19€

Tarif sur place : 19€ à 22€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-12T20:00:00+02:00

fin : 2026-09-12T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-12T15:00:00+02:00_2026-09-12T16:00:00+02:00;2026-09-12T17:00:00+02:00_2026-09-12T18:00:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/concerts/elisa-lecuyer-raconte-mercedes-sosa contact@38riv.com



Afficher la carte du lieu 38Riv Jazz Club et trouvez le meilleur itinéraire

