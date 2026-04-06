ELISABETH BUFFET LA COMEDIE D’AIX – AIX EN PROVENCE Aix En Provence
ELISABETH BUFFET LA COMEDIE D’AIX – AIX EN PROVENCE Aix En Provence samedi 13 février 2027.
ELISABETH BUFFET Début : 2027-02-13 à 21:30. Tarif : – euros.
Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.
LA COMEDIE D’AIX – AIX EN PROVENCE 8, AVENUE DE LA VIOLETTE 13100 Aix En Provence 13
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