Élisabeth Lebon, Épique et véridique histoire du cheval de bronze – De la création à la restauration du monument de la place Bellecour à Lyon, Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, cour des Offices, Fontainebleau

Élisabeth Lebon, Épique et véridique histoire du cheval de bronze – De la création à la restauration du monument de la place Bellecour à Lyon Dimanche 7 juin, 15h30 Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, cour des Offices Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T15:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:15:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:15:00+02:00

Élisabeth Lebon, Épique et véridique histoire du cheval de bronze – De la création à la restauration du monument de la place Bellecour à Lyon, Lemot sculpteur, en collaboration avec Antoine Amarger, Éditions du Socle, 2025

Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, cour des Offices Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

Festival de l’histoire de l’art