Elizabeth Bishop: from Brazil with love (2025) de Vivian Ostrovsky Christine Cinéma Club Paris

En débarquant au Brésil, la poétesse américaine Elizabeth

Bishop n’imagine pas trouver un amour et un paysage qui traverseront son œuvre

et sa vie personnelle. Le documentaire Elizabeth

Bishop: From Brazil with Love (2025) de Vivian Ostrovsky sera projeté en VO

sous-titrée en présence de la réalisatrice. L’événement est organisé dans le

cadre de l’exposition Les cartes postales d’Elizabeth Bishop » à la BIS (9

avril-8 juillet 2026) par Poetry Beyond (VALE UR4085).

Projection organisée Juliette Utard et par la Direction des affaires culturelles de la Faculté des Lettes de Sorbonne Université

Le vendredi 05 juin 2026

de 17h00 à 18h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-05T20:00:00+02:00

fin : 2026-06-05T21:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-05T17:00:00+02:00_2026-06-05T18:30:00+02:00

Christine Cinéma Club 4 rue Christine 75006 Paris

https://www.billetweb.fr/elizabeth-bishop-from-brazil-with-love-de-vivian-ostrovsky



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