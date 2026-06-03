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Elizabeth Bishop: from Brazil with love (2025) de Vivian Ostrovsky Christine Cinéma Club Paris

Elizabeth Bishop: from Brazil with love (2025) de Vivian Ostrovsky Christine Cinéma Club Paris

Elizabeth Bishop: from Brazil with love (2025) de Vivian Ostrovsky Christine Cinéma Club Paris vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Christine Cinéma Club

Adresse : 4 rue Christine

Ville : 75006 Paris

Département : Paris

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

En débarquant au Brésil, la poétesse américaine Elizabeth
Bishop n’imagine pas trouver un amour et un paysage qui traverseront son œuvre
et sa vie personnelle. Le documentaire Elizabeth
Bishop: From Brazil with Love (2025) de Vivian Ostrovsky sera projeté en VO
sous-titrée en présence de la réalisatrice. L’événement est organisé dans le
cadre de l’exposition Les cartes postales d’Elizabeth Bishop » à la BIS (9
avril-8 juillet 2026) par Poetry Beyond (VALE UR4085).

Projection organisée Juliette Utard et par la Direction des affaires culturelles de la Faculté des Lettes de Sorbonne Université
Le vendredi 05 juin 2026
de 17h00 à 18h30
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-05T20:00:00+02:00
fin : 2026-06-05T21:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-05T17:00:00+02:00_2026-06-05T18:30:00+02:00

Christine Cinéma Club 4 rue Christine  75006 Paris
https://www.billetweb.fr/elizabeth-bishop-from-brazil-with-love-de-vivian-ostrovsky


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