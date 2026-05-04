elle[.]s, Vente aux enchères et exposition caritative. IESA Art et Culture Paris

Du 21 au 22 mai 2026, les étudiants du Master 1 Marché de l’art contemporain de l’IESA présentent la seconde édition de leur exposition caritative intitulée « elle[.]s ». Cet événement solidaire se tiendra au profit de l’association Maisons des Femmes Restart, un réseau national de prise en charge des victimes de violences sexistes et sexuelles.

L’exposition « elle[.]s » réunit une sélection d’artistes aux pratiques variées, dont les œuvres entrent en résonance directe avec les combats menés par la Maison des Femmes. À travers leurs médiums respectifs, ces artistes explorent les thématiques de la résilience et du renouveau.

Le temps fort de l’événement sera la vente aux enchères inaugurale le 21 mai 2026 à 19h, organisée en partenariat avec la maison de ventes Aponem et dirigée par Maître Valmier. L’intégralité des bénéfices sera reversée à l’association pour soutenir ses actions de soin et de prévention.

Liste des artistes exposé pour la vente:

Anais Maar

Bianca Bondi

Caroline Ebin

Camille Tsvetoukhine

Come di Meglio

Delphine Denereaz

Elsa Leydier

Eri Maeda

Fedora Akimova

Golnaz Payani

Jeanne Susplugas

Lionel Sabatté

Niyaz Azadikhah

ORLAN

Quentin Derouet

Tara Huget du Lorin

Valentina Canseco

Adresse: 16 rue Claude Bernard 75005, IESA

Vernissage et vente le 21 mai de 18h à 21h.

Exposition le 22 mai de 9h à 16h.

Vente aux enchères et exposition caritative « elle[.]s » : L’Art au service de la lutte contre les violences faites aux femmes.

Du jeudi 21 mai 2026 au vendredi 22 mai 2026 :

gratuit

L’accès à la vente et a l’exposition est entièrement gratuit, nous serons présent à l’accueil de l’école afin de vous orienté au mieux pour votre visite et lors de la vente.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-21T02:00:00+02:00

fin : 2026-05-23T01:59:59+02:00

Date(s) :

IESA Art et Culture 16 rue claude bernard 75005 Paris

maisondesfemmesexposition@gmail.com



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