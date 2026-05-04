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elle[.]s, Vente aux enchères et exposition caritative. IESA Art et Culture Paris

elle[.]s, Vente aux enchères et exposition caritative. IESA Art et Culture Paris

elle[.]s, Vente aux enchères et exposition caritative. IESA Art et Culture Paris jeudi 21 mai 2026.

Lieu : IESA Art et Culture

Adresse : 16 rue claude bernard

Ville : 75005 Paris

Département : Paris

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Tarif : <p>L'accès à la vente et a l'exposition est entièrement gratuit, nous serons présent à l'accueil de l'école afin de vous orienté au mieux pour votre visite et lors de la vente. <br></p>

Du 21 au 22 mai 2026, les étudiants du Master 1 Marché de l’art contemporain de l’IESA présentent la seconde édition de leur exposition caritative intitulée « elle[.]s ». Cet événement solidaire se tiendra au profit de l’association Maisons des Femmes Restart, un réseau national de prise en charge des victimes de violences sexistes et sexuelles.

L’exposition « elle[.]s » réunit une sélection d’artistes aux pratiques variées, dont les œuvres entrent en résonance directe avec les combats menés par la Maison des Femmes. À travers leurs médiums respectifs, ces artistes explorent les thématiques de la résilience et du renouveau.

Le temps fort de l’événement sera la vente aux enchères inaugurale le 21 mai 2026 à 19h, organisée en partenariat avec la maison de ventes Aponem et dirigée par Maître Valmier. L’intégralité des bénéfices sera reversée à l’association pour soutenir ses actions de soin et de prévention.

Liste des artistes exposé pour la vente:

  • Anais Maar
  • Bianca Bondi
  • Caroline Ebin
  • Camille Tsvetoukhine
  • Come di Meglio
  • Delphine Denereaz
  • Elsa Leydier
  • Eri Maeda
  • Fedora Akimova
  • Golnaz Payani
  • Jeanne Susplugas
  • Lionel Sabatté
  • Niyaz Azadikhah
  • ORLAN
  • Quentin Derouet
  • Tara Huget du Lorin
  • Valentina Canseco

Adresse: 16 rue Claude Bernard 75005, IESA

Vernissage et vente le 21 mai de 18h à 21h.

Exposition le 22 mai de 9h à 16h.

Vente aux enchères et exposition caritative « elle[.]s » : L’Art au service de la lutte contre les violences faites aux femmes.
Du jeudi 21 mai 2026 au vendredi 22 mai 2026 :
gratuit

L’accès à la vente et a l’exposition est entièrement gratuit, nous serons présent à l’accueil de l’école afin de vous orienté au mieux pour votre visite et lors de la vente. 

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-21T02:00:00+02:00
fin : 2026-05-23T01:59:59+02:00
Date(s) :

IESA Art et Culture 16 rue claude bernard  75005 Paris
maisondesfemmesexposition@gmail.com


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