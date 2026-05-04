elle[.]s, Vente aux enchères et exposition caritative. IESA Art et Culture Paris
elle[.]s, Vente aux enchères et exposition caritative. IESA Art et Culture Paris jeudi 21 mai 2026.
Du 21 au 22 mai 2026, les étudiants du Master 1 Marché de l’art contemporain de l’IESA présentent la seconde édition de leur exposition caritative intitulée « elle[.]s ». Cet événement solidaire se tiendra au profit de l’association Maisons des Femmes Restart, un réseau national de prise en charge des victimes de violences sexistes et sexuelles.
L’exposition « elle[.]s » réunit une sélection d’artistes aux pratiques variées, dont les œuvres entrent en résonance directe avec les combats menés par la Maison des Femmes. À travers leurs médiums respectifs, ces artistes explorent les thématiques de la résilience et du renouveau.
Le temps fort de l’événement sera la vente aux enchères inaugurale le 21 mai 2026 à 19h, organisée en partenariat avec la maison de ventes Aponem et dirigée par Maître Valmier. L’intégralité des bénéfices sera reversée à l’association pour soutenir ses actions de soin et de prévention.
Liste des artistes exposé pour la vente:
- Anais Maar
- Bianca Bondi
- Caroline Ebin
- Camille Tsvetoukhine
- Come di Meglio
- Delphine Denereaz
- Elsa Leydier
- Eri Maeda
- Fedora Akimova
- Golnaz Payani
- Jeanne Susplugas
- Lionel Sabatté
- Niyaz Azadikhah
- ORLAN
- Quentin Derouet
- Tara Huget du Lorin
- Valentina Canseco
Adresse: 16 rue Claude Bernard 75005, IESA
Vernissage et vente le 21 mai de 18h à 21h.
Exposition le 22 mai de 9h à 16h.
Vente aux enchères et exposition caritative « elle[.]s » : L’Art au service de la lutte contre les violences faites aux femmes.
Du jeudi 21 mai 2026 au vendredi 22 mai 2026 :
gratuit
L’accès à la vente et a l’exposition est entièrement gratuit, nous serons présent à l’accueil de l’école afin de vous orienté au mieux pour votre visite et lors de la vente.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-21T02:00:00+02:00
fin : 2026-05-23T01:59:59+02:00
Date(s) :
IESA Art et Culture 16 rue claude bernard 75005 Paris
maisondesfemmesexposition@gmail.com
Afficher la carte du lieu IESA Art et Culture et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Découvrez comment l’Intelligence artificielle peut booster votre activité artisanale !, Visioconférence, Paris 4 mai 2026
- Concert des professeurs et étudiants Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein Paris 4 mai 2026
- Imaginaires Romantiques par le Quatuor Våren Bibliothèque musicale La Grange-Fleuret Paris 5 mai 2026
- Frenzee • Amantique • Blast Candy SUPERSONIC Paris 5 mai 2026
- Cédric Djedje – Vielleicht Centre culturel suisse. Paris Paris 5 mai 2026