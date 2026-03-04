Elles en scène, Le Garage Moderne, Bordeaux

Elles en scène Samedi 21 mars, 11h00 Le Garage Moderne Gironde

Entrée libre

Début : 2026-03-21T11:00:00+01:00 – 2026-03-21T23:00:00+01:00

Fin : 2026-03-21T11:00:00+01:00 – 2026-03-21T23:00:00+01:00

Organisé par l’association « Yobalema », « Elles en scène », un festival pluridisciplinaire, soutient les femmes ici, et les femmes du collectif Djiguenou tay, qui développent le jardin communautaire de Kelle au Sénégal, cultivé en permaculture. Un festival pour rencontrer les femmes entrepreneuses, artisanes et artistes, dans l’art, la création et la solidarité ! Femmes artistes : ateliers et spectacles. Femmes entrepreneuses et artisanes : à travers le marché des créatrices. Femmes guérisseuses : espace bien être

Les fonds récoltés lors de ce festival participeront aux financements des projets solidaires de Yobalema pour 2025 !

Le Garage Moderne 176 rue Achard Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine

Yobalema