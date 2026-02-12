ELLES PARDONNENT MAIS N’OUBLIENT JAMAIS

Avenue de l’Hippodrome Amiens Somme

Tarif : 29 – 29 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-30 20:00:00

fin : 2027-01-30

Date(s) :

2027-01-30

Ce soir, le chaud lapin devient la proie… C’est bien connu les hommes ne mentent pas, c’est la vérité qui se trompe.

Une seule règle entre Jeff et Sophie ne plus se mentir ! Mais on ne devrait jamais promettre quelque chose qu’on n’est pas capable de tenir…

Pendant 70 minutes l’amour, le sexe, la jalousie, les clichés, tout y passe.

Une comédie sauvage et tendre… mais surtout très sauvage !

Et vous ? Seriez-vous capable de pardonner ?

Ce soir, le chaud lapin devient la proie… C’est bien connu les hommes ne mentent pas, c’est la vérité qui se trompe.

Une seule règle entre Jeff et Sophie ne plus se mentir ! Mais on ne devrait jamais promettre quelque chose qu’on n’est pas capable de tenir…

Pendant 70 minutes l’amour, le sexe, la jalousie, les clichés, tout y passe.

Une comédie sauvage et tendre… mais surtout très sauvage !

Et vous ? Seriez-vous capable de pardonner ? .

Avenue de l’Hippodrome Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 66 33 33 accueil.megacite@megacite.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Tonight, the warm rabbit becomes the prey… It’s a well-known fact: men don’t lie, it’s the truth that’s wrong.

There’s only one rule between Jeff and Sophie: no more lies! But you should never promise something you can’t deliver…

For 70 minutes: love, sex, jealousy, clichés, it’s all there.

A wild and tender comedy… but very wild!

And what about you? Can you forgive?

L’événement ELLES PARDONNENT MAIS N’OUBLIENT JAMAIS Amiens a été mis à jour le 2026-02-12 par OT D’AMIENS