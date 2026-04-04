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Elles pardonnent mais n’oublient jamais CENTRE DES CONGRES D’ANGERS Angers

Elles pardonnent mais n’oublient jamais CENTRE DES CONGRES D’ANGERS Angers

Elles pardonnent mais n’oublient jamais CENTRE DES CONGRES D’ANGERS Angers samedi 5 décembre 2026.

Lieu : CENTRE DES CONGRES D'ANGERS

Adresse : 33 BD CARNOT

Ville : 49100 Angers

Département : 49

Début : 2026-12-05

Fin : 2026-12-05

Heure de début : 20:00

Elles pardonnent mais n’oublient jamais Début : 2026-12-05 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

CENTRE DES CONGRES D’ANGERS 33 BD CARNOT 49100 Angers 49

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