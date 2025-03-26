ELODIE POUX – ZENITH DE DIJON Dijon

ELODIE POUX Début : 2026-01-29 à 20:00. Tarif : – euros.

À force de s’entendre dire qu’il n’y a plus de places pour venir la voir en spectacle, Elodie Poux a décidé de rajouter des dates de son spectacle Le Syndrome du Papillon avec en bonus, quelques petites surprises, à partir de la fin 2024 et pousse les murs dans une version XXL pour terminer en beauté avec une tournée de Zenith de janvier à avril 2025 et ainsi vérifier si l’adage dit vrai « plus on est de poux, plus on rit ! Réservation PMR : reservations@ngproductions.fr

ZENITH DE DIJON RUE DE COLCHIDE 21000 Dijon 21