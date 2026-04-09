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Elsi ETNA ‘Until the Sun’ JASS CLUB PARIS Paris

Elsi ETNA ‘Until the Sun’ JASS CLUB PARIS Paris

Elsi ETNA ‘Until the Sun’ JASS CLUB PARIS Paris vendredi 22 mai 2026.

Lieu : JASS CLUB PARIS

Adresse : 141 Rue de Tolbiac

Ville : 75013 Paris

Département : Paris

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Tarif : Tarif réduit : 15 EUR Tarif plein : 19 EUR

Sa voix, ancrée et sensuelle, tisse un univers vibrant où se mêlent improvisation, rythmes et émotions profondes.

Entre ciel et racines, elle dévoile une musique incarnée, libre et habitée, reflet d’une vision du monde intime et lumineuse.

Elsi ETNA / voix

Adrien Brandeis / piano

Damian Nueva / contrebasse

Yannice Lavaly / batterie

Elsi ETNA vous emporte dans Until the Sun, à la croisée du jazz contemporain et des rythmes ancestraux afro-caribéens.
Le vendredi 22 mai 2026
de 19h30 à 20h30
payant Tarif réduit : 15 EUR
Tarif plein : 19 EUR Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-22T22:30:00+02:00
fin : 2026-05-22T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-22T19:30:00+02:00_2026-05-22T20:30:00+02:00

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac  75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/


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