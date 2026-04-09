Elsi ETNA ‘Until the Sun’ JASS CLUB PARIS Paris
Elsi ETNA ‘Until the Sun’ JASS CLUB PARIS Paris vendredi 22 mai 2026.
Sa voix, ancrée et sensuelle, tisse un univers vibrant où se mêlent improvisation, rythmes et émotions profondes.
Entre ciel et racines, elle dévoile une musique incarnée, libre et habitée, reflet d’une vision du monde intime et lumineuse.
Elsi ETNA / voix
Adrien Brandeis / piano
Damian Nueva / contrebasse
Yannice Lavaly / batterie
Elsi ETNA vous emporte dans Until the Sun, à la croisée du jazz contemporain et des rythmes ancestraux afro-caribéens.
Le vendredi 22 mai 2026
de 19h30 à 20h30
payant Tarif réduit : 15 EUR
Tarif plein : 19 EUR Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-22T22:30:00+02:00
fin : 2026-05-22T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-22T19:30:00+02:00_2026-05-22T20:30:00+02:00
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/
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