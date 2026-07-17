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Emballage en circuits courts : comprendre pour mieux choisir, Chambre d’agriculture Pays de la Loire, Angers (49), Angers

lundi 14 septembre 2026 · Chambre d’agriculture Pays de la Loire, Angers (49) · Angers

Emballage en circuits courts : comprendre pour mieux choisir, Chambre d’agriculture Pays de la Loire, Angers (49), Angers

Informations pratiques

Début
lundi 14 septembre 2026
Fin
lundi 14 septembre 2026
Lieu
Chambre d’agriculture Pays de la Loire, Angers (49)
Adresse
14 avenue Jean-Joxé 49100 ANGERS
Ville
49006 Angers
Département
Maine-et-Loire
Tarif
Sur inscription.

Emballage en circuits courts : comprendre pour mieux choisir Lundi 14 septembre, 17h30 Chambre d’agriculture Pays de la Loire, Angers (49) Maine-et-Loire

Sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-14T17:30:00+02:00 – 2026-09-14T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-14T17:30:00+02:00 – 2026-09-14T18:30:00+02:00

Entre impact sur l’environnement, contraintes pratiques, sanitaires, attentes des clients et coût, il n’est pas toujours simple de choisir ses emballages.
Si vous vous posez ces questions, ce webinaire est fait pour vous : en 1 heure chrono, repartez avec des repères simples et concrets pour faire vos choix en y voyant plus clair sur la dimension environnementale.

Au programme

  • Réemploi : les bonnes pratiques… et ce qu’il vaut mieux éviter.
  • Plastique, verre, papier : ce qui facilite le recyclage… et ce qui le complique.
  • Biodégradable, biosourcé, recyclable : démêlez le vrai du faux.
  • Des conseils pratiques et des exemples adaptés aux producteurs fermiers.

Rendez-vous le lundi 14 septembre 2026 à 17 h 30.

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Découvrez des repères simples et concrets lors de ce webinaire.

© JPH Clandoeil

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