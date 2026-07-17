Emballage en circuits courts : comprendre pour mieux choisir, Chambre d’agriculture Pays de la Loire, Angers (49), Angers

Informations pratiques

Emballage en circuits courts : comprendre pour mieux choisir Lundi 14 septembre, 17h30 Chambre d’agriculture Pays de la Loire, Angers (49) Maine-et-Loire

Sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-14T17:30:00+02:00 – 2026-09-14T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-14T17:30:00+02:00 – 2026-09-14T18:30:00+02:00

Entre impact sur l’environnement, contraintes pratiques, sanitaires, attentes des clients et coût, il n’est pas toujours simple de choisir ses emballages.

Si vous vous posez ces questions, ce webinaire est fait pour vous : en 1 heure chrono, repartez avec des repères simples et concrets pour faire vos choix en y voyant plus clair sur la dimension environnementale.

Au programme

Réemploi : les bonnes pratiques… et ce qu’il vaut mieux éviter.

Plastique, verre, papier : ce qui facilite le recyclage… et ce qui le complique.

Biodégradable, biosourcé, recyclable : démêlez le vrai du faux.

Des conseils pratiques et des exemples adaptés aux producteurs fermiers.

Rendez-vous le lundi 14 septembre 2026 à 17 h 30.

Chambre d’agriculture Pays de la Loire, Angers (49) 14 avenue Jean-Joxé 49100 ANGERS Angers 49006 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=l5GK4XsCCkis6wvl_bQpIEThnXPtiBVEhB28HG9FVB1UMkVHMEVURzM1WTU2R1I4R1BVQzg2QTVJMS4u »}] https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=l5GK4XsCCkis6wvl_bQpIEThnXPtiBVEhB28HG9FVB1UMkVHMEVURzM1WTU2R1I4R1BVQzg2QTVJMS4u

Découvrez des repères simples et concrets lors de ce webinaire.

© JPH Clandoeil