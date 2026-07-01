Emblavez Gaming Day, ncienne usine CIV, Vorey
samedi 4 juillet 2026 · ncienne usine CIV · Vorey
Informations pratiques
Emblavez Gaming Day Samedi 4 juillet, 10h00 ncienne usine CIV Haute-Loire
Entrée gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T10:00:00+02:00 – 2026-07-04T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-04T10:00:00+02:00 – 2026-07-04T17:00:00+02:00
sur le thème du ciel et de l’espace
Après un troisième acte réussi à Rosières en 2025, ce quatrième opus verra un retour à Vorey dans l’ancienne usine CIV.
Venez vous tester sur les incontournable « After Burner », « Space Invader », « Star Wars: Rogue Squadron » et tant d’autres jeux et activités. l’EGD-4 c’est le samedi 4 juillet 2026 à Vorey!
https://www.emblavezgamingday.fr/
ncienne usine CIV 6 avenue du 19 mars 1962 43800 Vorey sur Arzon Vorey 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://www.emblavezgamingday.fr/ »}]
sur le thème du ciel et de l’espace
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