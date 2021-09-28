Émergence de projet de création d’entreprise, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Émergence de projet de création d’entreprise 28 septembre 2021 – 12 mars 2024, certains mardis Cité des sciences et de l’Industrie Paris

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2021-09-28T18:00:00+02:00 – 2021-09-28T21:00:00+02:00

Fin : 2024-03-12T18:00:00+01:00 – 2024-03-12T20:00:00+01:00

Le dispositif émergence vous aidera à clarifier ce qui vous permettra d’avancer aux travers de discussions de groupes et de travaux de réflexion. Les participants sont intégrés à un groupe déjà constitué. Il sera possible de poursuivre ce cours avec le groupe.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Vous avez envie de créer une entreprise, n’avez pas ou trop d’idée(s) mais l’envie de passer à l’action ? Ce parcours d’ateliers vous aide à avancer. Metiers – emploi – formation Atelier