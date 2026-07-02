Emerveillez-vous devant les fresques byzantines !, Eglise orthodoxe Saints-Pierre-et-Paul, Nancy

Informations pratiques

Emerveillez-vous devant les fresques byzantines ! Dimanche 20 septembre, 15h00 Eglise orthodoxe Saints-Pierre-et-Paul Meurthe-et-Moselle

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Le visiteur découvrira de magnifiques fresques et se laissera guider pour en comprendre le sens.

Eglise orthodoxe Saints-Pierre-et-Paul 2 rue du Professeur Alain Larcan 54000 Nancy Nancy 54100 Mon Désert, Jeanne D’Arc, Saurupt, Clémenceau Meurthe-et-Moselle Grand Est 0671895878 https://orthodoxenancy.fr/fr/ L’ancienne Chapelle Maringer a été au XIXe siècle la chapelle d’un pensionnat de jeunes filles tenu par les Religieuses du Sacré-Cœur, puis elle est devenue une des chapelles des hôpitaux Villemin-Maringer-Fournier au XXe siècle. Elle est le premier édifice religieux de style néogothique de Lorraine. Laissée à l’abandon au début du XXIe siècle, elle s’est considérablement dégradée. En juillet 2021, elle a été acquise par la Paroisse orthodoxe des Saints-Apôtres-Pierre-et-Paul qui l’a restaurée de manière respectueuse et originale. Les décors de la chapelle d’origine (« grande chapelle ») ont été repeints, les vitraux cassés ont été remplacés et une nouvelle tribune a été aménagée et ornée de fresques (vie de Saint Nicolas) ; l’ancienne sacristie a été transformée en une « petite chapelle » aménagée selon les codes de l’iconographie byzantine (iconostase, fresques sur les murs et voûtes). – entrée de plain pied dans l’église

– arrêt de bus et parking à proximité

Murs et voûtes fresqués selon les codes de l’iconographie byzantine. Orthodoxe – Byzantin – Fresques

Paroisse orthodoxe Saints-Pierre-et-Paul