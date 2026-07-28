Émile B (ceci n’est pas un spectacle sur Florence Aubenas) Espace Fayolle Guéret
jeudi 29 avril 2027 · Espace Fayolle · Guéret
Informations pratiques
Guéret
Émile B (ceci n’est pas un spectacle sur Florence Aubenas)
Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-29 20:30:00
fin : 2027-04-29 22:00:00
Date(s) :
2027-04-29
Le fait divers. Pourquoi nous attire-t-il ? Pourquoi s’intéresser à ces anonymes ? Qu’est-ce que ça raconte sur notre société ?
Émilie B. sera devant vous ce soir, préservant par pudeur un semblant d’anonymat. Qui est Émilie B. ? La victime d’un triste fait divers ? Une de ces mères désespérées réduites à monter en haut d’une grue pour être entendues ? Une super héroïne au masque invisible ? L’une des deux actrices présentes sur scène ? Ou un peu de chacune ? .
Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 84 94 lagueretoise@ville-gueret.fr
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English : Émile B (ceci n’est pas un spectacle sur Florence Aubenas)
L’événement Émile B (ceci n’est pas un spectacle sur Florence Aubenas) Guéret a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Grand Guéret
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