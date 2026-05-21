Emile Parisien, Yaron Herman, Linda May Han Oh, Prabhu Edouard « Floating » Philharmonie de Paris Paris
Emile Parisien, Yaron Herman, Linda May Han Oh, Prabhu Edouard « Floating » Philharmonie de Paris Paris mardi 1 septembre 2026.
C’est peu dire que le saxophoniste soprano Émile Parisien a gagné ses galons de fierté nationale, en vingt ans d’un parcours jalonné par des collaborations marquantes. En dresser la liste reviendrait à dessiner la carte d’un jazz à la fois accueillant et exigeant, ouvert aux aventures et sonorités du monde. Le musicien multi-récompensé creuse encore ce sillon avec FLOATING, nouveau projet patiemment cultivé lors de deux années de résidence au Théâtre de la Cité Internationale. Émile Parisien y est entouré de trois musiciens exceptionnels : installé à Paris, le pianiste israélien Yaron Herman navigue entre jazz, rock, électro et classique ; née en Malaisie et basée à New York, la contrebassiste Linda May Han Oh joue dans le quartet de Pat Metheny mais mène également sa propre barque ; figure emblématique des percussions indiennes en France, Prabhu Edouard a collaboré avec des musiciens aussi différents que Jordi Savall ou Jeff Mills. Ses tablas donnent aux compositions de FLOATING une saveur et une douceur hypnotique incomparables. Spirituelle et envoûtante, la musique du quartet est à découvrir sur scène, avant la parution très attendue d’un album en septembre.
Distribution
- Melissa Aldana & Levi Harvey Trio
- Melissa Aldana – saxophone
- Levi Harvey – piano
- Cyril Drapé – contrebasse
- Pierre-Eden Guilbaud – batterie
- Floating
- Émile Parisien – saxophone
- Yaron Herman – piano
- Prabhu Edouard – percussions
- Linda May Han Oh – contrebasse
1ère partie : Melissa Aldana & Levi Harvey Trio
Quartet international de haut vol formé par le saxophoniste Émile Parisien, FLOATING célèbre la sortie de son album, une invitation au voyage et à la rêverie au cœur de paysages inédits.
Le mardi 01 septembre 2026
de 20h00 à 23h00
payant Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-01T23:00:00+02:00
fin : 2026-09-02T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-01T20:00:00+02:00_2026-09-01T23:00:00+02:00
Philharmonie de Paris 221 Av. Jean Jaurès 75019 Paris
Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (29m)
Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (29m)
Vélib -> Cité de la Musique (83.81m)
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