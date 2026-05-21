C’est peu dire que le saxophoniste soprano Émile Parisien a gagné ses galons de fierté nationale, en vingt ans d’un parcours jalonné par des collaborations marquantes. En dresser la liste reviendrait à dessiner la carte d’un jazz à la fois accueillant et exigeant, ouvert aux aventures et sonorités du monde. Le musicien multi-récompensé creuse encore ce sillon avec FLOATING, nouveau projet patiemment cultivé lors de deux années de résidence au Théâtre de la Cité Internationale. Émile Parisien y est entouré de trois musiciens exceptionnels : installé à Paris, le pianiste israélien Yaron Herman navigue entre jazz, rock, électro et classique ; née en Malaisie et basée à New York, la contrebassiste Linda May Han Oh joue dans le quartet de Pat Metheny mais mène également sa propre barque ; figure emblématique des percussions indiennes en France, Prabhu Edouard a collaboré avec des musiciens aussi différents que Jordi Savall ou Jeff Mills. Ses tablas donnent aux compositions de FLOATING une saveur et une douceur hypnotique incomparables. Spirituelle et envoûtante, la musique du quartet est à découvrir sur scène, avant la parution très attendue d’un album en septembre.

Distribution

Melissa Aldana & Levi Harvey Trio

Melissa Aldana – saxophone

Levi Harvey – piano

Cyril Drapé – contrebasse

Pierre-Eden Guilbaud – batterie

Floating

Émile Parisien – saxophone

Yaron Herman – piano

Prabhu Edouard – percussions

Linda May Han Oh – contrebasse

1ère partie : Melissa Aldana & Levi Harvey Trio

Quartet international de haut vol formé par le saxophoniste Émile Parisien, FLOATING célèbre la sortie de son album, une invitation au voyage et à la rêverie au cœur de paysages inédits.

Le mardi 01 septembre 2026

de 20h00 à 23h00

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-01T23:00:00+02:00

fin : 2026-09-02T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-01T20:00:00+02:00_2026-09-01T23:00:00+02:00

Philharmonie de Paris 221 Av. Jean Jaurès 75019 Paris

Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (29m)

Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (29m)

Vélib -> Cité de la Musique (83.81m)

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