Informations pratiques

Mayenne

EMISSION MEDIEVALE « MEDIEQUIZZ »

Place Juhel Musée du Château de Mayenne Mayenne Mayenne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 11:00:00

fin : 2026-07-18 11:45:00

Date(s) :

2026-07-18

Week-end autour des jeux, version Moyen Âge !

Bienvenue dans Médiéquizz, l’émission médiévale qui vous fait découvrir l’histoire !

Reprenant les codes des jeux télévisés, les animateurs vous transportent avec humour au coeur des anecdotes historiques.

Entre les questions aux candidats, petits défis, duels et autres jeux, les participants s’affrontent sur des sujets insolites !

3 sessions de 45 min .

Place Juhel Musée du Château de Mayenne Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 00 17 17

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English :

A weekend of games in the Middle Ages!

L’événement EMISSION MEDIEVALE « MEDIEQUIZZ » Mayenne a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Mayenne Co