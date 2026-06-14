Emmaüs en fête Académie du Climat Paris

Plus qu’un anniversaire, c’est un véritable rendez-vous pour découvrir, expérimenter et comprendre ce que la seconde main a de plus innovant, créatif et solidaire à offrir. Aux côtés d’Emmaüs, ce sont aussi les acteurs de l’économie sociale et solidaire qui seront mis à l’honneur : celles et ceux qui inventent chaque jour des alternatives concrètes et accessibles.

De 14h à 14h45 : prise de parole de Maud Sarda et des partenaires clés, “10 ans après, quel bilan ?”

Un temps fort pour ouvrir cette journée placée sous le signe du collectif et de l’engagement. À travers cette prise de parole rétrospective, Maud Sarda reviendra sur les grands défis sociaux et environnementaux qui transforment nos modes de consommation mais aussi sur les solutions concrètes portées depuis plus de 10 ans par Label Emmaüs. Une invitation à imaginer ensemble une économie plus juste, plus durable et plus solidaire.

De 14h45 à 17h : le Festival des solutions et du réemploi animé par Marion Calais

Fripe, déco vintage, livres de seconde main et bien d’autres univers prennent vie autrement. Ici, on explore, on échange, on s’inspire. Des prises de parole d’expert·es et d’acteur·ices de terrain viendront décrypter les enjeux, déconstruire les clichés et ouvrir des perspectives. L’occasion de mieux comprendre les impacts, mais surtout de découvrir des alternatives concrètes portées par Emmaüs et les acteurs de l’économie sociale et solidaire. Ancienne journaliste RTL et engagée sur les questions de transition écologique et sociale, Marion Calais est aujourd’hui responsable éditoriale d’Expertises Climat. Elle accompagnera ce temps d’échange avec son regard éclairé et accessible pour faire dialoguer les idées et les expériences de terrain.

De 17h à 17h30 : pause gourmande & moment convivial

Le tout dans une ambiance chaleureuse et festive, autour d’une collation partagée pour prolonger les échanges et profiter ensemble de ce temps de découverte et de convivialité.

De 17h30 à 18h30 : défilé 100 % seconde main et upcycling !!!

Parce que la seconde main est aussi une affaire de style, d’audace et de créativité, place à un défilé inspirant et engagé. Une manière de bousculer les idées reçues et de montrer qu’il est possible de consommer autrement, sans compromis sur l’esthétique ni sur le plaisir.

De 18h30 à 19h : L’équipe de Label Emmaüs “Nos ambitions pour notre e-shop militant, quel avenir?”

Pour clôturer cette journée, Maud Sarda et l’équipe Label Emmaüs partageront la vision et les ambitions portées par Label Emmaüs pour construire un e-shop engagé, au service d’une consommation plus responsable et plus inclusive. Des prises de parole tournées vers l’avenir, pour montrer comment le numérique peut devenir un levier concret de solidarité, d’impact social et de transition écologique.

« Emmaüs en fête » a pour ambition de faire découvrir, de manière vivante et positive, des alternatives de consommation plus durables, tout en célébrant l’engagement collectif qui fait vivre Label Emmaüs depuis 10 ans.

Depuis 10 ans, Label Emmaüs démontre qu’un autre modèle est possible. Le 18 juin, venez le voir, l’expérimenter… et en faire partie. juinsecondevie

Label Emmaüs incarne une autre voie : un e-commerce qui repose sur la coopération, le respect du vivant et la préservation des ressources. Avec un catalogue en ligne ( www.label-emmaus.co ) de plus de 2,5 millions de produits d’occasion, issus de 170 structures de l’Économie Sociale et Solidaire, Label Emmaüs redonne une seconde vie aux objets, tout en portant des projets d’insertion professionnelle et de lutte contre l’exclusion sociale.

Ce sont plus de 2 000 personnes en situation d’exclusion qui ont été ainsi formées depuis 10 ans par notre coopérative sur les métiers du e-commerce, y compris sur des formations certifiantes délivrées par nos 3 écoles du digital situées dans le 93, à Marseille et à Roubaix.

La Buvette de l’Académie est ouverte du mercredi au samedi de 11h à minuit !

Au déjeuner, venez déguster des plats végétariens, de saison et ultra locaux, avec des options végan et sans gluten, cuisinés par Yes We Camp. Au goûter, des gâteaux et pâtisseries et en soirée des petits plats à partager. À toute heure, bières, vins, boissons chaudes et fraîches !

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Le 18 juin, venez célébrer 10 ans d’engagement avec Emmaüs en fête : une journée vibrante, engagée et résolument tournée vers demain.

Le jeudi 18 juin 2026

de 14h00 à 19h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-18T17:00:00+02:00

fin : 2026-06-18T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-18T14:00:00+02:00_2026-06-18T19:00:00+02:00

Académie du Climat 2 place Baudoyer 75004 Paris

https://www.academieduclimat.paris/evenements/



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