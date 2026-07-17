Empreintes, Archives municipales, Nancy
samedi 19 septembre 2026 · Archives municipales · Nancy
Informations pratiques
Empreintes 19 et 20 septembre Archives municipales Meurthe-et-Moselle
Plusieurs créneaux de visite prévus, chacun étant limité à 20 personnes (10 pour l’atelier cyanotype).
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Pour interroger la mémoire des lieux et la fragilité des patrimoines bâtis et documentaires
Archives municipales 3 Rue Henri Bazin, 54000 Nancy, France Nancy 54000 Centre Ville, Charles III Meurthe-et-Moselle Grand Est 0354506070 http://archives.nancy.fr [{« type »: « link », « value »: « https://archives.nancy.fr/qui-sommes-nous/contact/formulaire-de-demande-de-contact »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.54.50.60.70 »}, {« type »: « email », « value »: « archives@nancy.fr »}]
Pour interroger la mémoire des lieux et la fragilité des patrimoines bâtis et documentaires
©AmandineVillefranche_AntoninMalchiodi_SabinaWilkAbgrall
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