En 2026, la culture pour tous et partout en Anjou, Archives départementales de Maine-et-Loire, Angers

Informations pratiques

En 2026, la culture pour tous et partout en Anjou 19 et 20 septembre Archives départementales de Maine-et-Loire Maine-et-Loire

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Derrière chaque spectacle, chaque livre, chaque exposition, il y a des femmes et des hommes qui œuvrent dans l’ombre pour que la culture vive, circule et rassemble. Ces portraits en sont le témoignage : bibliothécaires, médiateurs, programmateurs, archéologues, archivistes… Chacun, à sa manière, tisse des liens, invente des ponts qui permettent à chacun de rencontrer l’art, les idées, les récits, l’Histoire.

Le Département joue un rôle essentiel pour faire vivre cette ambition culturelle sur le territoire. En soutenant les structures et les créations, en valorisant et en sauvegardant le patrimoine, il agit chaque jour pour que la culture soit accessible à toutes et tous.

La culture n’est pas seulement ce que l’on voit sur scène ou entre les pages d’un ouvrage. Elle est aussi le fruit d’un travail collectif, patient, passionné. Ces visages, ces regards racontent une culture vivante, incarnée, qui se transmet, se partage, se réinvente.

Le Département de Maine-et-Loire, au service de celles et ceux qui font battre le coeur culturel du territoire.

Archives départementales de Maine-et-Loire 106, rue de Frémur Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 80 80 00 https://archives.maine-et-loire.fr/ https://www.facebook.com/archives49/ Les Archives départementales de Maine-et-Loire conservent les documents écrits, les images, les films relatifs à l’Histoire de l’Anjou du IXe jusqu’au XXIe siècle.

Une exposition photos mettant à l’honneur les agents du Département qui œuvrent pour la culture et le patrimoine

© Bertrand Béchard