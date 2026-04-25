En avant la musique Quai Lamartine Mâcon

Mâcon

En avant la musique

Quai Lamartine Esplanade Lamartine Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Vivre les concerts de l’Esplanade Lamartine en live depuis la Saône : pas mal pour une fête de la musique pas comme les autres non ?

Louez votre bateau sans permis et… profitez !

BONUS : restez chiller en musique au ponton jusqu’à minuit.

Infos & réservations par téléphone ou sur le site Loca Concept.

Nombre de places limité. Offre valable les 19 20 21 juin 2026. .

Quai Lamartine Esplanade Lamartine Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 40 84 71 33 contact@locaconcept.fr

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English : En avant la musique

L’événement En avant la musique Mâcon a été mis à jour le 2026-04-20 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)