En avant la musique Quai Lamartine Mâcon
En avant la musique Quai Lamartine Mâcon dimanche 21 juin 2026.
Mâcon
En avant la musique
Quai Lamartine Esplanade Lamartine Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Vivre les concerts de l’Esplanade Lamartine en live depuis la Saône : pas mal pour une fête de la musique pas comme les autres non ?
Louez votre bateau sans permis et… profitez !
BONUS : restez chiller en musique au ponton jusqu’à minuit.
Infos & réservations par téléphone ou sur le site Loca Concept.
Nombre de places limité. Offre valable les 19 20 21 juin 2026. .
Quai Lamartine Esplanade Lamartine Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 40 84 71 33 contact@locaconcept.fr
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English : En avant la musique
L’événement En avant la musique Mâcon a été mis à jour le 2026-04-20 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)
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