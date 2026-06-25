En barque sur le Rhin Église Saint-Barthélémy Cruzy-le-Châtel
En barque sur le Rhin Église Saint-Barthélémy Cruzy-le-Châtel dimanche 5 juillet 2026.
Cruzy-le-Châtel
En barque sur le Rhin
Église Saint-Barthélémy 22 Rue de la Ville Cruzy-le-Châtel Yonne
Tarif : 16 – 16 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 16:30:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Concert En barque sur le Rhin par D. Chardonnet (orgue) et J. Lecomte (violon). Bach, Telemann, Rheinberger, Mendelssohn. .
Église Saint-Barthélémy 22 Rue de la Ville Cruzy-le-Châtel 89740 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 68 94 80 09
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English : En barque sur le Rhin
L’événement En barque sur le Rhin Cruzy-le-Châtel a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois
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