En canoë, sur le site Natura 2000 de la Gélise Lavardac
En canoë, sur le site Natura 2000 de la Gélise Lavardac samedi 23 mai 2026.
Lavardac
En canoë, sur le site Natura 2000 de la Gélise
Lavardac Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23 15:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Plongez au cœur de la Gélise lors d’une balade en canoé organisée pour la Fête de la Nature, le 23 mai 2026, de 10h à 15h. Accompagnés par la chargée de mission Natura 2000 de la Gélise et le club de canoë de Lavardac, vous découvrirez la rivière autrement, entre nature préservée et moments de convivialité.
Pour participer, il est indispensable de savoir nager et de venir équipé d’un pique-nique, de chaussures fermées et d’une tenue ne craignant pas l’eau.
Réservation obligatoire au 06 43 75 94 13
Une sortie idéale pour allier découverte, détente et immersion en pleine nature. .
Lavardac 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 97 64 25 deheleschewitz@albretcommunaute.fr
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English : En canoé, sur le site Natura 2000 de la Gélise
L’événement En canoë, sur le site Natura 2000 de la Gélise Lavardac a été mis à jour le 2026-05-16 par OT de l’Albret
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