En cavale – Barbara Carlotti et Clarika, Petit Théâtre – Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène Nationale, Montigny-le-Bretonneux

Informations pratiques

En cavale – Barbara Carlotti et Clarika Vendredi 2 octobre, 20h30 Petit Théâtre – Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène Nationale Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T20:30:00+02:00 – 2026-10-02T22:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T20:30:00+02:00 – 2026-10-02T22:00:00+02:00

Clarika et Barbara Carlotti, deux autrices-compositrices-interprètes parmi les plus en vue de la scène francophone, se retrouvent autour d’un répertoire commun : les chansons de films. De Marilyn Monroe à Jeanne Moreau, de Madonna à Delphine Seyrig, chaque partition est revisitée pour faire entendre ce qu’elles disent des femmes, de leurs élans, de leurs failles et de leurs combats. Les arrangements délicats pour piano, ainsi que la mise en scène d’Emmanuel Noblet soutiennent ces deux voix uniques. Entre concert pop et théâtre musical, un road-trip cinématographique à la gloire d’héroïnes audacieuses qui ont marqué de leur empreinte nos imaginaires.

Petit Théâtre – Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène Nationale Place Georges Pompidou 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France http://www.theatresqy.org [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/barbara-carlotti-et-clarika-.htm »}]

De Peau d’Âne à Thelma et Louise, Clarika et Barbara Carlotti réinventent des refrains incarnés par des héroïnes inoubliables et composent un concert théâtral féminin, pop et combatif !

Alexandre Nettour