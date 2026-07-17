EN CHANT ET EN SCÈNE, Salle André Malraux, Bondy
samedi 27 mars 2027 · Salle André Malraux · Bondy
Informations pratiques
EN CHANT ET EN SCÈNE Samedi 27 mars 2027, 15h00 Salle André Malraux Seine-Saint-Denis
Gratuit sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-03-27T15:00:00+01:00 – 2027-03-27T16:00:00+01:00
Fin : 2027-03-27T15:00:00+01:00 – 2027-03-27T16:00:00+01:00
Les élèves de 4ème et 3ème CHAM vous invitent à découvrir un spectacle vibrant, rassemblant les arts de la scène, les arts du son, la pratique vocale et instrumentale. Entre émotions, énergie et imagination, ils vous ouvrent les portes de leur univers. Un moment à partager, porté par la créativité et l’audace de jeunes artistes en devenir.
Avec les élèves de 4ème et 3ème des classes à horaires aménagés du Conservatoire de Bondy et du collège Jean Renoir
Manon Bonneville, direction de chœur, technique vocale et accompagnement piano – Claude Whipple, arts du son – Maxime Senizergues, direction des ensembles instrumentaux
Salle André Malraux 25 cours de la république 93140 Bondy Bondy 93140 Le Mainguy – Le Moulin à Vent Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/tous-en-scene-11 »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 83 74 57 50 »}]
Spectacle musical
@Wissem Hammami
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