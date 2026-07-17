En chantillages : le karatoké des mômes, Médiathèque Des Chartreux, Issy-les-Moulineaux
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Des Chartreux · Issy-les-Moulineaux
Informations pratiques
En chantillages : le karatoké des mômes Samedi 3 octobre, 10h30 Médiathèque Des Chartreux Hauts-de-Seine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00
En chantillages invite petits et grands à monter sur scène pour interpréter des comptines célèbres et partager des moments de complicité à travers le chant et la danse, dans une ambiance joyeuse.
Par la Compagnie Dans tous les sens.
À partir de 2 ans. Venez en famille !
Médiathèque Des Chartreux 2 rue du Clos-Munier 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier La Ferme / Les Îles / Les Chartreux Hauts-de-Seine Île-de-France 0141238162 https://mediatheques.ville-issy.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0141238162 »}, {« type »: « link », « value »: « https://mediatheque.ville-issy.fr/ »}]
Biblis en folie 2026
© Dans tous les sens
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