En chantillages : le karatoké des mômes, Médiathèque Des Chartreux, Issy-les-Moulineaux

Informations pratiques

En chantillages : le karatoké des mômes Samedi 3 octobre, 10h30 Médiathèque Des Chartreux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00

En chantillages invite petits et grands à monter sur scène pour interpréter des comptines célèbres et partager des moments de complicité à travers le chant et la danse, dans une ambiance joyeuse.

Par la Compagnie Dans tous les sens.

À partir de 2 ans. Venez en famille !

Médiathèque Des Chartreux 2 rue du Clos-Munier 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier La Ferme / Les Îles / Les Chartreux Hauts-de-Seine Île-de-France 0141238162 https://mediatheques.ville-issy.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0141238162 »}, {« type »: « link », « value »: « https://mediatheque.ville-issy.fr/ »}]

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