En famille Invasion nocturne, LOUP-GAROU REVISITÉ Amiens

En famille Invasion nocturne, LOUP-GAROU REVISITÉ

23 place Notre-Dame Amiens Somme

Dans le cadre de la Nuit européennes des musées

1597 approche… Amiens est une ville sous tension. À ses portes, les armées de Charles Quint patientent et rôdent, le pillage est imminent ! Dans la cité, la rumeur enfle des espions espagnols se cacheraient parmi les habitants. La nuit, dans l’ombre, se nouent des alliances secrètes et des meurtres suspects ont lieu ; le jour laisse place aux débats, aux accusations et au bluff… Allez-vous changer le cours de l’histoire ?

Sur réservation

English :

As part of European Museum Night

1597 approaches? Amiens is a city under tension. Charles V’s armies were lurking on the doorstep, looting imminent! Rumors spread throughout the city that Spanish spies were hiding among the inhabitants. By night, secret alliances are forged and suspicious murders take place; by day, debates, accusations and bluffing take place… Can you change the course of history?

On reservation

