Limoges

En famille L’abécédaire de Raoul Visite Guidée (4-6 ans)

Rdv Communiqué Après la Réservation Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 10:00:00

fin : 2026-08-25 11:30:00

Date(s) :

2026-07-14 2026-08-25

Des lettres de l’alphabet ont été retrouvées éparpillées dans le quartier de la Cité ! Elles appartiennent à Raoul, artiste autrichien installé à Limoges. Pour les retrouver, fais appel à ton sens de l’observation et recherche les lettres cachées dans des éléments d’architecture.

– Visite en famille de 1h15

– 2 adultes maximum par enfant ( gratuit pour les accompagnateurs)

Inscription et paiement en amont OBLIGATOIRE à l’Office de Tourisme, ou sur notre site web.

– Le lieu de rendez-vous est communiqué APRES le règlement et la réservation. .

Rdv Communiqué Après la Réservation Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87 info@destination-limoges.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : En famille L’abécédaire de Raoul Visite Guidée (4-6 ans)

L’événement En famille L’abécédaire de Raoul Visite Guidée (4-6 ans) Limoges a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Limoges Métropole