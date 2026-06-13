Quend

En Passant Tribute 100% Goldman

Quend Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 21:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Un spectacle retraçant la grand période Pop Rock des années 80-90.

Un spectacle retraçant la grand période Pop Rock des années 80-90. .

Quend 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 21 20

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English :

A show that captures the golden age of pop rock from the 1980s and 1990s.

L’événement En Passant Tribute 100% Goldman Quend a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Baie de Somme Ponthieu Marquenterre