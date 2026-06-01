En pièces – Fashion-Z, Château de Fontainebleau – chapelle basse Saint-Saturnin, Fontainebleau
En pièces – Fashion-Z, Château de Fontainebleau – chapelle basse Saint-Saturnin, Fontainebleau samedi 6 juin 2026.
En pièces – Fashion-Z Samedi 6 juin, 14h00 Château de Fontainebleau – chapelle basse Saint-Saturnin Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T14:20:00+02:00
Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T14:20:00+02:00
Après En biais (2025), Robinson Boursault et Jeanne-Léopoldine Claustre présentent En pièces. La performance décline le parcours d’une archiviste aux prises avec des rebuts vestimentaires. Par ses gestes, le tas anonyme devient peu à peu vestiaire possible et archive en devenir. En pièces porte un regard sensible sur la conservation et ouvre la voie vers un espace chorégraphique du vêtement.
Une pile de vêtements gris à l’état d’usure est progressivement déplacée par une interprète sur scène. Incarnant l’archiviste, elle remanie les pièces et questionne les cadres de conservation traditionnels.
Château de Fontainebleau – chapelle basse Saint-Saturnin Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France
Festival de l’histoire de l’art
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