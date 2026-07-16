En quête des photographies d’Alice Bommer, La Chambre, Strasbourg

Informations pratiques

En quête des photographies d’Alice Bommer 6 novembre – 25 décembre La Chambre Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-06T18:00:00+01:00 – 2026-11-06T20:00:00+01:00

Fin : 2026-12-25T10:00:00+01:00 – 2026-12-25T18:00:00+01:00

Informations à venir

Le vernissage le 06.11 à 18 heures

La Chambre 4 Place d’Austerlitz, 67000 Strasbourg, France Strasbourg 67000 Krutenau Bas-Rhin Grand Est 0388366538 http://www.la-chambre.org

Informations à venir

© Alice Bommer / MIRA