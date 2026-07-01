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En roue livres, Jardin public des Isnards, Salindres

jeudi 16 juillet 2026 · Jardin public des Isnards · Salindres

En roue livres, Jardin public des Isnards, Salindres

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Lieu
Jardin public des Isnards
Adresse
6190 Rue Becmil, 30340 Salindres
Ville
30340 Salindres
Département
Gard

En roue livres Jeudi 16 juillet, 10h00 Jardin public des Isnards Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-16T10:00:00+02:00 – 2026-07-16T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-16T10:00:00+02:00 – 2026-07-16T12:00:00+02:00

En partenariat avec Voyages Culturels.

Jardin public des Isnards 6190 Rue Becmil, 30340 Salindres Salindres 30340 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 60 54 90 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-salindres.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://mediatheque.ville-salindres.fr »}]
Une fois par mois, la médiathèque se déplace à vélo avec une remorque attelée remplie de livres pour des lectures publiques dans différentes zones de la ville de Salindres !

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