En roue livres, Jardin public des Isnards, Salindres
jeudi 16 juillet 2026 · Jardin public des Isnards · Salindres
Informations pratiques
En roue livres Jeudi 16 juillet, 10h00 Jardin public des Isnards Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-16T10:00:00+02:00 – 2026-07-16T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-16T10:00:00+02:00 – 2026-07-16T12:00:00+02:00
En partenariat avec Voyages Culturels.
Jardin public des Isnards 6190 Rue Becmil, 30340 Salindres Salindres 30340 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 60 54 90 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-salindres.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://mediatheque.ville-salindres.fr »}]
Une fois par mois, la médiathèque se déplace à vélo avec une remorque attelée remplie de livres pour des lectures publiques dans différentes zones de la ville de Salindres !
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