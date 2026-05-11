En tête à tête avec… Lille
En tête à tête avec… Lille samedi 23 mai 2026.
Lille
En tête à tête avec…
Place de la République (Lille) Lille Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:30:00
fin : 2026-05-23 22:30:00
Date(s) :
2026-05-23
À l’occasion de la Nuit européennes des musées, les étudiants en Master Histoire de l’Art de l’Université de Lille vous donnent rendez-vous dans les salles du musée pour découvrir en quelques minutes leur œuvre coup de cœur et vous partager leur passion.
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De 20h30 à 22h30, en continu.
À l’occasion de la Nuit européennes des musées, les étudiants en Master Histoire de l’Art de l’Université de Lille vous donnent rendez-vous dans les salles du musée pour découvrir en quelques minutes leur œuvre coup de cœur et vous partager leur passion.
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De 20h30 à 22h30, en continu. .
Place de la République (Lille) Lille 59000 Nord Hauts-de-France +33 3 20 06 78 00
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English :
On the occasion of European Museum Night, students in the History of Art Master?s program at the University of Lille invite you into the museum galleries to discover their favorite works in just a few minutes, and share their passion with you.
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From 8:30pm to 10:30pm, non-stop.
L’événement En tête à tête avec… Lille a été mis à jour le 2026-05-07 par Hauts-de-France Tourisme
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