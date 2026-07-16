En thérapie, La Grande Scène du Chesnay, Le Chesnay-Rocquencourt
jeudi 21 janvier 2027 · La Grande Scène du Chesnay · Le Chesnay-Rocquencourt
Informations pratiques
En thérapie 21 et 22 janvier 2027 La Grande Scène du Chesnay Yvelines
1re série : 48 € – 2e série : 43 € – Abonné 1re série : 44 € – Moins de 26 ans : 30 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-01-21T20:30:00+01:00 – 2027-01-21T22:00:00+01:00
Fin : 2027-01-22T20:30:00+01:00 – 2027-01-22T22:00:00+01:00
ADAPTATION THÉÂTRALE ET DIALOGUES DE FRANҪOIS PÉRACHE LIBREMENT INSPIRÉ DE LA SÉRIE « BETIPUL » CRÉÉE PAR HAGAI LÉVI, ORI SIVAN ET NIR BERGMAN
MISE EN SCÈNE ET SCÉNOGRAPHIE CHARLES TEMPLON
AVEC FRANCIS HUSTER, FÉLIX BEAUPÉRIN, TESS LAUVERGNE, RAPHAËLLE ROUSSEAU
ASSISTANT MISE EN SCÈNE ET SCÉNOGRAPHIE FÉLIX BEAUPÉRIN
LUMIÈRE DENIS KORANSKY
COSTUMES AMANDINE CROS
VIDÉO THOMAS GUIRAL
SON CAMILLE VITTÉ
PRODUCTION JEAN-MARC DUMONTET PRODUCTION
DURÉE 1H30
Francis Huster revient au théâtre dans un rôle bouleversant et bouleversé – celui d’un thérapeute au bord de l’abîme.
Alors qu’il tente d’aider ses patients à ne pas sombrer, c’est sa propre vie qui vacille.
Chaque séance devient un miroir de ses failles, de ses regrets, de son humanité.
Adaptée librement de la série culte « BeTipul », « En Thérapie » explore la face cachée de ceux qui se confient et de celui qui les accouche. Des tête-à-tête, des bras de fer, car la matière humaine est fragile et que les accidents de la vie exacerbent les passions qu’on pensait interdites dans le cabinet feutré d’un thérapeute.
Un huis clos intense, porté par une écriture fine et une mise en scène tendue, où l’intime devient universel. L’occasion de retrouver Francis Huster compagnon fidèle de La Grande Scène du Chesnay, entouré de trois comédiens au diapason.
« Un propos très actuel » EUROPE 1
« Francis Huster en retenue et sincérité » LE PARISIEN
« Génial Francis Huster, une profondeur rare » PARIS MATCH
La Grande Scène du Chesnay 37, rue Caruel-de-Saint-Martin Le Chesnay-Rocquencourt Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0611/fListeManifs.aspx?idstructure=0611 »}]
Théâtre
© Bernard Richebé
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