En thérapie, La Grande Scène du Chesnay, Le Chesnay-Rocquencourt

jeudi 21 janvier 2027 · La Grande Scène du Chesnay · Le Chesnay-Rocquencourt

Informations pratiques

En thérapie 21 et 22 janvier 2027 La Grande Scène du Chesnay Yvelines

1re série : 48 € – 2e série : 43 € – Abonné 1re série : 44 € – Moins de 26 ans : 30 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-21T20:30:00+01:00 – 2027-01-21T22:00:00+01:00

Fin : 2027-01-22T20:30:00+01:00 – 2027-01-22T22:00:00+01:00

ADAPTATION THÉÂTRALE ET DIALOGUES DE FRANҪOIS PÉRACHE LIBREMENT INSPIRÉ DE LA SÉRIE « BETIPUL » CRÉÉE PAR HAGAI LÉVI, ORI SIVAN ET NIR BERGMAN

MISE EN SCÈNE ET SCÉNOGRAPHIE CHARLES TEMPLON

AVEC FRANCIS HUSTER, FÉLIX BEAUPÉRIN, TESS LAUVERGNE, RAPHAËLLE ROUSSEAU

ASSISTANT MISE EN SCÈNE ET SCÉNOGRAPHIE FÉLIX BEAUPÉRIN

LUMIÈRE DENIS KORANSKY

COSTUMES AMANDINE CROS

VIDÉO THOMAS GUIRAL

SON CAMILLE VITTÉ

PRODUCTION JEAN-MARC DUMONTET PRODUCTION

DURÉE 1H30

Francis Huster revient au théâtre dans un rôle bouleversant et bouleversé – celui d’un thérapeute au bord de l’abîme.

Alors qu’il tente d’aider ses patients à ne pas sombrer, c’est sa propre vie qui vacille.

Chaque séance devient un miroir de ses failles, de ses regrets, de son humanité.

Adaptée librement de la série culte « BeTipul », « En Thérapie » explore la face cachée de ceux qui se confient et de celui qui les accouche. Des tête-à-tête, des bras de fer, car la matière humaine est fragile et que les accidents de la vie exacerbent les passions qu’on pensait interdites dans le cabinet feutré d’un thérapeute.

Un huis clos intense, porté par une écriture fine et une mise en scène tendue, où l’intime devient universel. L’occasion de retrouver Francis Huster compagnon fidèle de La Grande Scène du Chesnay, entouré de trois comédiens au diapason.

« Un propos très actuel » EUROPE 1

« Francis Huster en retenue et sincérité » LE PARISIEN

« Génial Francis Huster, une profondeur rare » PARIS MATCH

La Grande Scène du Chesnay 37, rue Caruel-de-Saint-Martin Le Chesnay-Rocquencourt Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0611/fListeManifs.aspx?idstructure=0611 »}]

Théâtre

© Bernard Richebé