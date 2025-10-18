En voyage avec Jeanne Barret, Hôtel de ville de Mâcon, Mâcon

Informations pratiques

En voyage avec Jeanne Barret 19 et 20 septembre Hôtel de ville de Mâcon Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Vous aviez adoré découvrir Jeanne Barret, cette botaniste et aventurière née en Saône-et-Loire en 1740 lors de l’exposition qui lui a été consacrée en 2024. Première femme à faire le tour du monde lors de l’expédition de Bougainville, elle se déguise en valet pour y parvenir et, avec son mari, explore et recense la flore pendant son périple.Partez en voyage avec elle à la découverte du matrimoine grâce à une immersion sonore ! Séquence de 10 min programmée en boucle pendant les heures d’ouverture

Réalisation par Nuits Noires, avec l’aimable accord de la Direction de la Culture du Musée du Revermont

Hôtel de ville de Mâcon Place Saint-Pierre, 71000 Mâcon Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 (0)6 83 47 69 27 https://www.macon.fr/ Hôtel particulier construit entre 1746 et 1751 par Abel-Michel Chesnard de Layé, qui le transmit en 1753 à son fils, Pierre-Anne Chesnard de Layé, lieutenant général du bailliage de Mâcon (1746), conseiller au Parlement (1748) puis président à mortier au parlement de Bourgogne (1751).

En 1767, il est acheté par Florent-Alexandre-Melchior de La Baume, quatorzième et dernier comte de Montrevel, qui l’embellit en y ajoutant deux ailes. Il fait notamment construire la grande salle de la Comédie (actuelle salle du Conseil municipal), abritant un parterre, un orchestre et une scène entourée de deux séries de loges.

En 1792, la ville de Mâcon l’achète à son propriétaire et en fait son hôtel de ville.

En 1880, François Martin, maire de Mâcon, fait construire deux autres ailes en retour, du côté de la rue Carnot, encadrant une cour donnant sur la place Saint-Pierre.

L’hôtel de ville a fait l’objet d’une inscription au titre des monuments historiques : il est inscrit depuis le 29 décembre 1941. Parking à proximité.

Vous aviez adoré découvrir Jeanne Barret, cette botaniste et aventurière née en Saône-et-Loire en 1740 lors de l’exposition qui lui a été consacrée en 2024. Première femme à faire le tour du monde de…

©Ville de Mâcon