Enclavienne 2026 Valréas
dimanche 2 août 2026 · Valréas
Informations pratiques
Valréas
Enclavienne 2026
Cour du Berteuil Valréas Vaucluse
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 09:30:00
fin : 2026-08-02 12:30:00
Date(s) :
2026-08-02
L’Enclavienne est une course à pied sur route de 10,22 km qui traverse le centre-ville de Valréas avant de rejoindre les secteurs plus résidentiels et vallonnés de la commune à travers les paysages de l’Enclave des papes.
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Cour du Berteuil Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 81 57 34 13 contactacep@gmail.com
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English :
The Enclavienne is a 10.22-km road race that winds through downtown Valréas before heading into the town’s more residential and hilly areas, winding through the landscapes of the Enclave des Papes.
L’événement Enclavienne 2026 Valréas a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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