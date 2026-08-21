Encres végétales, Musée des beaux-arts de Calais, Calais
samedi 19 septembre 2026 · Musée des beaux-arts de Calais · Calais
Informations pratiques
Encres végétales Samedi 19 septembre, 14h00 Musée des beaux-arts de Calais Pas-de-Calais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Dans le cadre de l’exposition temporaire, découvrez les plantes tinctoriales et leurs étonnantes propriétés colorantes. Fleurs, feuilles, baies et racines n’auront plus de secrets pour vous ! Participez ensuite à un atelier créatif et réalisez une petite carte à l’aide d’encres végétales.
En collaboration avec la Maison de la Nature d’Ardres et le service Jardins de la Ville de Calais.
Musée des beaux-arts de Calais 25 Rue Richelieu, 62100 Calais, France Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33321464840 http://www.mba.calais.fr https://www.facebook.com/mbacalais;https://www.instagram.com/mba_calais/ Parking gratuit
Dans le cadre de l’exposition temporaire, découvrez les plantes tinctoriales et leurs étonnantes propriétés colorantes. Fleurs, feuilles, baies et racines n’auront plus de secrets pour vous ! ensuite…
© Musée des beaux-arts de Calais
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