Saint-Fargeau

Enduro 18112

Lac du Bourdon Saint-Fargeau Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-25

L’enduro 18112 reviendra au Bourdon en juin. La pêche sera exclusivement réservée aux équipes de cet enduro, solidaires envers la cause des orphelins des sapeurs-pompiers au travers d’une passion la pêche à la carpe. COMPLET. .

Lac du Bourdon Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté organisation.enduro18112@gmail.com

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English : Enduro 18112

L’événement Enduro 18112 Saint-Fargeau a été mis à jour le 2026-06-09 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !