Enduro 18112 Saint-Fargeau
Enduro 18112 Saint-Fargeau jeudi 25 juin 2026.
Saint-Fargeau
Enduro 18112
Lac du Bourdon Saint-Fargeau Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-25
L’enduro 18112 reviendra au Bourdon en juin. La pêche sera exclusivement réservée aux équipes de cet enduro, solidaires envers la cause des orphelins des sapeurs-pompiers au travers d’une passion la pêche à la carpe. COMPLET. .
Lac du Bourdon Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté organisation.enduro18112@gmail.com
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English : Enduro 18112
L’événement Enduro 18112 Saint-Fargeau a été mis à jour le 2026-06-09 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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