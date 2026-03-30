Énergie de Paix UNESCO Paris

Un

voyage au cœur de l’humain…

Là où les corps

s’expriment,

où les voix s’élèvent,

où les âmes se

rencontrent.

Un spectacle de l’Association Corps & Esprit

MANI

Créé et mis en scène par Vanecha

Roudbaraki

22 avril 2026 — 18h30

UNESCO –

Club des Délégués

7 place de Fontenoy, 75007 Paris

Plasticiens • Musiciens • Chanteurs • Artistes martiaux

Une rencontre artistique plurielle

pour célébrer un message

intemporel :

la Paix, essence de l’humanité.

Échanges avec les artistes après le spectacle et moment

convivial autour d’un traiteur.

Un spectacle d’exception révélant la quintessence de l’art.

Le mercredi 22 avril 2026

de 18h00 à 21h00

payant

10 euros, billet offert sur inscription.

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-22T21:00:00+02:00

fin : 2026-04-23T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-22T18:00:00+02:00_2026-04-22T21:00:00+02:00

UNESCO 7 place de Fontenoy 75007 UNESCO – Club des DéléguésParis

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