Énergie de Paix UNESCO Paris
Énergie de Paix UNESCO Paris mercredi 22 avril 2026.
Un
voyage au cœur de l’humain…
Là où les corps
s’expriment,
où les voix s’élèvent,
où les âmes se
rencontrent.
Un spectacle de l’Association Corps & Esprit
MANI
Créé et mis en scène par Vanecha
Roudbaraki
22 avril 2026 — 18h30
UNESCO –
Club des Délégués
7 place de Fontenoy, 75007 Paris
Plasticiens • Musiciens • Chanteurs • Artistes martiaux
Une rencontre artistique plurielle
pour célébrer un message
intemporel :
la Paix, essence de l’humanité.
Échanges avec les artistes après le spectacle et moment
convivial autour d’un traiteur.
Un spectacle d’exception révélant la quintessence de l’art.
Le mercredi 22 avril 2026
de 18h00 à 21h00
payant
10 euros, billet offert sur inscription.
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-22T21:00:00+02:00
fin : 2026-04-23T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-22T18:00:00+02:00_2026-04-22T21:00:00+02:00
UNESCO 7 place de Fontenoy 75007 UNESCO – Club des DéléguésParis
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