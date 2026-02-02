Enfermés ! Escape game Caen

Enfermés ! Escape game

Enfermés dans l’une des tours du château, vous aurez 40 minutes devant vous pour trouver le moyen

de vous évader… avant que la justice royale anglaise ne vous rattrape pour vous conduire à l’échafaud !

Escape Game éphémère avec un scénario et énigmes inédites pour un public étudiant et adulte.

Cet Escape Game éphémère propose un scénario et des énigmes inédites.

Jeudis 24 septembre, 1er et 8 octobre 2026 à 18h, 19h, 20h,21h et 22h.

Pour les étudiants majeurs et les adultes. Durée 40 minutes. 10 €, retrait des billets sur billetterie-chateauetmusees.caen.fr

Escape Game proposé par le Musée de Normandie avec les animations GoPlay.

Ouverture des réservations 2 mois avant la date de l’activité. .

Château Caen 14000 Calvados Normandie

English : Enfermés ! Escape game

Locked in one of the castle towers, you’ll have 40 minutes to find a way to escape? before English royal justice catches up with you and takes you to the scaffold

before English royal justice catches up with you and takes you to the scaffold!

An ephemeral Escape Game with an original scenario and puzzles for students and adults.

