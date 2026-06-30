English Club à la bibliothèque Buffon Bibliothèque Buffon Paris

Informations pratiques

Venez pratiquer votre anglais avec l’English Club de la bibliothèque Buffon. Que vous soyez de niveau débutant, intermédiaire ou confirmé, partagez un moment convivial entre usagers et bibliothécaires en discutant.

Entre atelier de conversation et « book club » (club de lecture), discutez, apprenez, découvrez, en jouant, et en parlant de vos lectures actuelles ou passées. Chaque séance de 2 heures sera organisée afin de proposer 1 heure de discussions sur des thématiques variées (quotidien, actualités), et 1 heure autour de vos coups de cœur culturels (lectures, films, expositions…).

Inscriptions gratuites, par téléphone ou auprès de nos bibliothécaires à partir du 20 août. Aucun niveau exigé, renseignements sur place ou par téléphone. Il n’est pas nécessaire d’être présent à chaque atelier. Aucune lecture imposée. Participez à 1h seulement, ou les 2h d’affilée.

20 participants maximum. Rendez-vous à l’auditorium (5e étage).

Rendez-vous les : – Jeudi 17 septembre, de 16h45 à 18h45

– Jeudi 5 novembre, de 16h45 à 18h45

– Samedi 19 décembre, de 10h30 à 12h30, séance spéciale franglais avec les « Rendez-vous de l’Escalier »

Et découvrez d’autres formules surprenantes ! – Prenez part à l’heure du conte multilingue du samedi 3 octobre matin, lisez des histoires aux enfants et/ou chantez avec eux (sur inscription, présence nécessaire à l’English club du 17 septembre) – Venez participer à la soirée de clôture du Jardin des langues (Festival en partenariat avec le FICEP ), buffet polyglotte où se croiseront les langues du monde entier, le vendredi 16 octobre à 19h, entrée libre – Samedi 19 décembre, de 10h30 à 12h30, l’English Club s’invite aux « Rendez-vous de l’Escalier », club culturel de la bibliothèque Buffon. Une séance spéciale en « franglais » (mélange de français et d’anglais) où vous travaillerez l’art de la traduction en direct !

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Pour en savoir plus sur l’apprentissage des langues dans vos bibliothèques : https://bibliotheques.paris.fr/apprendre-une-langue.aspx

Découvrez également les formations semestrielles proposées par la ville : Cours

d’Adultes de Paris

Atelier de conversation et book club, à destination des usagers de tous niveaux, débutant à confirmé

Du jeudi 17 septembre 2026 au samedi 19 décembre 2026 :

gratuit

Inscriptions par téléphone (01 55 43 25 25) ou sur place, auprès de nos bibliothécaires, à partir du 20 août

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-17T02:00:00+02:00

fin : 2026-12-20T00:59:59+01:00

Date(s) :

Bibliothèque Buffon 15 Bis rue Buffon 75005 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-buffon-1682 +33155432525 https://www.facebook.com/BuffonCDML/ https://www.facebook.com/BuffonCDML/



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