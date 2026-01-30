Enquête d’Halloween au Pôle des Etoiles Nançay

Enquête d’Halloween au Pôle des Etoiles

Pôle des Etoiles Nançay Cher

Tarif : 2 – 2 – EUR

2

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 09:30:00

fin : 2026-10-26 17:30:00

Date(s) :

2026-10-17

Le Pôle des étoiles de Nançay propose aux enfants de mener l’enquête !

Pour trouver qui est le voleur de sucreries, ils devront résoudre des énigmes et éliminer les suspects un à un.

Livret d’enquête et liste des suspects en main, les enfants chemineront (peut-être) vers le coupable et récupéreront une petite partie du butin sucré ! 2 .

Pôle des Etoiles Nançay 18330 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 51 18 16 contact@poledesetoiles.fr

English :

The Pôle des étoiles de Nançay invites children to investigate!

