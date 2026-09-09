Enquête gourmande Qui à volé la recette de la Teurgoule ? à proximité de la Place Saint Sauveur Caen

Informations pratiques

Caen

Enquête gourmande Qui à volé la recette de la Teurgoule ?

à proximité de la Place Saint Sauveur Parc Camille Blaisot Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22 14:30:00

fin : 2026-10-22

Date(s) :

2026-10-22

La grande cheffe Marie Ollait vient de se faire cambrioler la recette de sa fabuleuse Teurgoule, le fameux riz au lait normand. Elle vous demande votre aide !

La grande cheffe Marie Ollait vient de se faire cambrioler la recette de sa fabuleuse Teurgoule, le fameux riz au lait normand. Elle vous demande votre aide !

La cheffe en est sûre, le coupable est un restaurateur jaloux de la commune ! Un premier jeu permet aux équipes de retrouver le nom des suspects. Puis en équipe, les élèves partent arpenter les rues pour retrouver des indices. Il leur faudra ensuite croiser les informations pour identifier le coupable. Indices, preuves, suspects, mobiles… Tous les éléments sont réunis pour vivre une vraie aventure policière ! .

à proximité de la Place Saint Sauveur Parc Camille Blaisot Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 27 14 14 info@caenlamer-tourisme.fr

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English : Enquête gourmande Qui à volé la recette de la Teurgoule ?

Top chef Marie Ollait has just had the recipe for her fabulous Teurgoule, the famous Norman rice pudding, stolen. She’s asking for your help!

L’événement Enquête gourmande Qui à volé la recette de la Teurgoule ? Caen a été mis à jour le 2026-08-10 par OT Caen la Mer