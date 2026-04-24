Rétro Festival de Caen 2026 Hippodrome de Caen Caen
Rétro Festival de Caen 2026 Hippodrome de Caen Caen samedi 29 août 2026.
Caen
Rétro Festival de Caen 2026
Hippodrome de Caen Boulevard Yves Guillou Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-29 10:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Le Rétro Festival de Caen revient !
Des activités incontournables de l’événement parades en centre ville, concours d’élégance et d’état, vente aux enchères, rallye touristique, circuit de la prairie…
Venez découvrir le village exposants et profitez de diverses activités (jeu concours, baptêmes)
Le Rétro Festival de Caen revient pour sa 17e édition les 29 et 30 août prochain à l’Hippodrome de Caen.
Au programme
– La mise à l’honneur de la marque Panhard & Levassor avec une exposition exceptionnelle
– Les 60 ans de la Formule Vee avec diverses animations
– A la découverte des camions de pompiers d’autrefois avec une exposition
Vous retrouverez également les activités incontournables de l’événement parades en centre ville, concours d’élégance et d’état, vente aux enchères, rallye touristique, circuit de la prairie…
Venez découvrir le village exposants et profitez de diverses activités (jeu concours, baptêmes, jeux pour enfants…)
Restauration sur place.
Horaires samedi et dimanche de 10h00 à 18h00
Entrée et parkings gratuits
Des navettes gratuites seront mises en place depuis le parc des expositions. .
Hippodrome de Caen Boulevard Yves Guillou Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 59 94 71 retrofestivalcaen@gmail.com
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English : Rétro Festival de Caen 2026
The Caen Retro Festival is back!
The event’s must-see activities: parades in the town centre, elegance and state competitions, auctions, tourist rally, meadow circuit…
Come and discover the exhibitors’ village and enjoy various activities (competitions, baptisms).
L’événement Rétro Festival de Caen 2026 Caen a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Caen la Mer
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