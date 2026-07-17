Enquête-jeu à Chablis Quête aux citrouilles Cité des Climats et Vins Chablis
samedi 17 octobre 2026 · Cité des Climats et Vins · Chablis
Informations pratiques
Chablis
Enquête-jeu à Chablis Quête aux citrouilles
Cité des Climats et Vins 1B Rue de Chichée Chablis Yonne
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 10:00:00
fin : 2026-11-01 18:00:00
Date(s) :
2026-10-17
La Cité des Climats et vins de Bourgogne se met aux couleurs d’Hallovigne !
Grâce à un jeu de piste familial, retrouvez les citrouilles cachées dans la Cité !
Munis d’une carte, vous parcourez la Cité (à l’intérieur et à l’extérieur) à la recherche d’indices.
Répondez correctement aux questions et repartez avec une surprise ! .
Cité des Climats et Vins 1B Rue de Chichée Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Enquête-jeu à Chablis Quête aux citrouilles
L’événement Enquête-jeu à Chablis Quête aux citrouilles Chablis a été mis à jour le 2026-07-17 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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