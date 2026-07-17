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Enquête-jeu à Chablis Quête aux citrouilles Cité des Climats et Vins Chablis

samedi 17 octobre 2026 · Cité des Climats et Vins · Chablis

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
dimanche 1 novembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Cité des Climats et Vins
Adresse
1B Rue de Chichée
Ville
89800 Chablis
Département
Yonne
Tarif
6 6 Tarif enfant Tarif enfant

Chablis

Enquête-jeu à Chablis Quête aux citrouilles

Cité des Climats et Vins 1B Rue de Chichée Chablis Yonne

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 10:00:00
fin : 2026-11-01 18:00:00

Date(s) :
2026-10-17

La Cité des Climats et vins de Bourgogne se met aux couleurs d’Hallovigne !

Grâce à un jeu de piste familial, retrouvez les citrouilles cachées dans la Cité !

Munis d’une carte, vous parcourez la Cité (à l’intérieur et à l’extérieur) à la recherche d’indices.

Répondez correctement aux questions et repartez avec une surprise !   .

Cité des Climats et Vins 1B Rue de Chichée Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Enquête-jeu à Chablis Quête aux citrouilles

L’événement Enquête-jeu à Chablis Quête aux citrouilles Chablis a été mis à jour le 2026-07-17 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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