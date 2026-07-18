Rencontres Vigneronnes à Chablis Cité des Climats et vins de Bourgogne Chablis Chablis
samedi 18 juillet 2026 · Cité des Climats et vins de Bourgogne Chablis · Chablis
Informations pratiques
Chablis
Rencontres Vigneronnes à Chablis
Cité des Climats et vins de Bourgogne Chablis 1B Rue de Chichée Chablis Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 13:00:00
fin : 2026-07-25 18:00:00
Date(s) :
2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22 2026-08-29
Un samedi, un vigneron, milles découvertes ! Profitez des rencontres vigneronnes à la Cités à Chablis.
Venez passer une moment convivial à la Cité, découvrez un vigneron, son savoir-faire, son histoire et ses vins.
Tous les samedis du 4 juillet au 31 août Entrée libre .
Cité des Climats et vins de Bourgogne Chablis 1B Rue de Chichée Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 79 47 89 00 chablis@citeclimatsvins.com
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English : Rencontres Vigneronnes à Chablis
L’événement Rencontres Vigneronnes à Chablis Chablis a été mis à jour le 2026-07-16 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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