Rencontres Vigneronnes à Chablis Cité des Climats et vins de Bourgogne Chablis Chablis

samedi 18 juillet 2026 · Cité des Climats et vins de Bourgogne Chablis · Chablis

Informations pratiques

Chablis

Rencontres Vigneronnes à Chablis

Cité des Climats et vins de Bourgogne Chablis 1B Rue de Chichée Chablis Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 13:00:00

fin : 2026-07-25 18:00:00

Date(s) :

2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22 2026-08-29

Un samedi, un vigneron, milles découvertes ! Profitez des rencontres vigneronnes à la Cités à Chablis.

Venez passer une moment convivial à la Cité, découvrez un vigneron, son savoir-faire, son histoire et ses vins.

Tous les samedis du 4 juillet au 31 août Entrée libre .

Cité des Climats et vins de Bourgogne Chablis 1B Rue de Chichée Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 79 47 89 00 chablis@citeclimatsvins.com

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English : Rencontres Vigneronnes à Chablis

L’événement Rencontres Vigneronnes à Chablis Chablis a été mis à jour le 2026-07-16 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)