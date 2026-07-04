Informations pratiques

Lassay-les-Châteaux

ENQUÊTE POLICIÈRE ENSORCELLEMENTS A LASSAY

La Roseraie Lassay-les-Châteaux Mayenne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 20:30:00

fin : 2026-07-04 22:00:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-09 2026-07-10

Enquête policière théâtralisée à Lassay-les-Châteaux. Reservation vivement conseillée.

Depuis plusieurs semaines, Lassay est secouée par des évènements pour le moins étranges…La rumeur court qu’un jeteur de sort serait responsable ! Achille Patate, lui même, est rapidement tombé malade. Venez aider trois nouveaux enquêteurs à identifier le coupable !

Réservation sur helloasso ou au Bureau d’information touristique de Lassay-les-Châteaux. .

La Roseraie Lassay-les-Châteaux 53110 Mayenne Pays de la Loire lacetsetchapeaux@gmail.com

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English :

Dramatized police investigation in Lassay-les-Châteaux. Reservation strongly recommended.

L’événement ENQUÊTE POLICIÈRE ENSORCELLEMENTS A LASSAY Lassay-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Lassay