ENQUÊTE POLICIÈRE ENSORCELLEMENTS A LASSAY Lassay-les-Châteaux
samedi 4 juillet 2026 · Lassay-les-Châteaux
Informations pratiques
Lassay-les-Châteaux
ENQUÊTE POLICIÈRE ENSORCELLEMENTS A LASSAY
La Roseraie Lassay-les-Châteaux Mayenne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:30:00
fin : 2026-07-04 22:00:00
Date(s) :
2026-07-04 2026-07-09 2026-07-10
Enquête policière théâtralisée à Lassay-les-Châteaux. Reservation vivement conseillée.
Depuis plusieurs semaines, Lassay est secouée par des évènements pour le moins étranges…La rumeur court qu’un jeteur de sort serait responsable ! Achille Patate, lui même, est rapidement tombé malade. Venez aider trois nouveaux enquêteurs à identifier le coupable !
Réservation sur helloasso ou au Bureau d’information touristique de Lassay-les-Châteaux. .
La Roseraie Lassay-les-Châteaux 53110 Mayenne Pays de la Loire lacetsetchapeaux@gmail.com
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English :
Dramatized police investigation in Lassay-les-Châteaux. Reservation strongly recommended.
L’événement ENQUÊTE POLICIÈRE ENSORCELLEMENTS A LASSAY Lassay-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Lassay
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