Informations pratiques

Lassay-les-Châteaux

LES BIBLIOTHÈQUES SE FONT LA MALLE – LASSAY

Jardin Boréal 13 place Victor Hugo Lassay-les-Châteaux Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 10:30:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-07-09 2026-08-27

Les bibliothécaires vous préparent des séances de lecture agrémentées de comptines et de chansons pour passer un bon moment en famille !

Lectures d’histoires par l’équipe de la bibliothèque !

Séance lecture gratuite pour les 0-6 ans.

En cas de mauvais temps, la séance est annulée. .

Jardin Boréal 13 place Victor Hugo Lassay-les-Châteaux 53110 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 08 98 53 mediatheque.lassay@mayennecommunaute.fr

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English :

The librarians have put together a series of reading sessions, complete with nursery rhymes and songs, to make sure you have a great time with the whole family!

L’événement LES BIBLIOTHÈQUES SE FONT LA MALLE – LASSAY Lassay-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Mayenne