LES BIBLIOTHÈQUES SE FONT LA MALLE – LASSAY Jardin Boréal Lassay-les-Châteaux
jeudi 9 juillet 2026 · Jardin Boréal · Lassay-les-Châteaux
Informations pratiques
Lassay-les-Châteaux
LES BIBLIOTHÈQUES SE FONT LA MALLE – LASSAY
Jardin Boréal 13 place Victor Hugo Lassay-les-Châteaux Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:30:00
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-07-09 2026-08-27
Les bibliothécaires vous préparent des séances de lecture agrémentées de comptines et de chansons pour passer un bon moment en famille !
Lectures d’histoires par l’équipe de la bibliothèque !
Séance lecture gratuite pour les 0-6 ans.
En cas de mauvais temps, la séance est annulée. .
Jardin Boréal 13 place Victor Hugo Lassay-les-Châteaux 53110 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 08 98 53 mediatheque.lassay@mayennecommunaute.fr
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English :
The librarians have put together a series of reading sessions, complete with nursery rhymes and songs, to make sure you have a great time with the whole family!
L’événement LES BIBLIOTHÈQUES SE FONT LA MALLE – LASSAY Lassay-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Mayenne
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