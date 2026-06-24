PLACE AUX JEUX LASSAY Jardin Boréal Lassay-les-Châteaux

Informations pratiques

Lassay-les-Châteaux

PLACE AUX JEUX LASSAY

Jardin Boréal 13 place Victor Hugo Lassay-les-Châteaux Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 15:00:00

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07 2026-08-04

Les bibliothèques de Mayenne Co proposent des soirées jeux !

Matin, midi ou soir, venez jouer dans vos bibliothèques ! Du jeu d’ambiance au jeu de plateau stratégique, il y en aura pour tout le monde !

Tout public .

Jardin Boréal 13 place Victor Hugo Lassay-les-Châteaux 53110 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 08 98 53 mediatheque.lassay@mayennecommunaute.fr

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English :

The libraries in Mayenne Co are hosting game nights!

L’événement PLACE AUX JEUX LASSAY Lassay-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Mayenne Co