PLACE AUX JEUX LASSAY Jardin Boréal Lassay-les-Châteaux
mardi 7 juillet 2026 · Jardin Boréal · Lassay-les-Châteaux
Informations pratiques
Lassay-les-Châteaux
PLACE AUX JEUX LASSAY
Jardin Boréal 13 place Victor Hugo Lassay-les-Châteaux Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 15:00:00
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07 2026-08-04
Les bibliothèques de Mayenne Co proposent des soirées jeux !
Matin, midi ou soir, venez jouer dans vos bibliothèques ! Du jeu d’ambiance au jeu de plateau stratégique, il y en aura pour tout le monde !
Tout public .
Jardin Boréal 13 place Victor Hugo Lassay-les-Châteaux 53110 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 08 98 53 mediatheque.lassay@mayennecommunaute.fr
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English :
The libraries in Mayenne Co are hosting game nights!
L’événement PLACE AUX JEUX LASSAY Lassay-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Mayenne Co
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